Santa Croce sull'Arno, 12 luglio 2019 - Un uomo di 45 anni è rimasto ferito sul lavoro dopo essere stato colpito da una scarica elettrica. Il fatto è avvenuto intorno alle 10.30 in una conceria di Santa Croce sull'Arno. Secondo quanto appreso, l'addetto è stato raggiunto da una forte scarica mentre si trovava vicino a un macchinario. L'uomo è stato soccorso dal 118 ed è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Empoli. Le sue condizioni non sono comunque gravi. Sul posto sono ntervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici della prevenzione dell'Asl Toscana Centro.

