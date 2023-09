Incidente stradale a Pontedera: motociclista sotto l'effetto di droga finisce su auto in sosta

PONTEDERA

Sbanda con la motocicletta e finisce sulle auto in sosta ferendosi. In più, il protagonista della vicenda era in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanza stupefacente. I carabinieri di Pontedera, intervenuti per rilevare il sinistro, all’esito degli accertamenti, hanno denunciato il conducente della moto.

Infatti, si apprende, la persona, alla guida del motociclo, avrebbe perso il controllo del proprio mezzo - che è andato a collidere con due veicoli in sosta sulla strada – venendo poi trasportato al pronto soccorso di Pisa. Sono stati i militari dell’Arma a chiedere all’ospedale gli esami tossicologici che hanno evidenziato la positività all’alcol.

Da qui è subito scattata la denuncia in stato di libertà per il conducene della moto, al quale, è stata ritirata la patente di guida ed il motociclo è stato sottoposto a sequestro ai fini della confisca.