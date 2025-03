Incidente a Pontedera, il mezzo finisce nel giardino di una casa

Pontedera, 9 marzo 2025 – Finisce con un veicolo mini compattatore nel giardino di una casa. L’incidente è avvenuto stamani, 9 marzo, intorno alle 08 in via di Gello Ovest nel comune di Pontedera.

Il veicolo, per cause in corso di accertamento, è uscito fuori strada terminando la corsa nel resede di una proprietà privata. L’urto del mezzo ha coinvolto anche la cassetta metallica con all’interno un contatore metano di una utenza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pisa per liberare il conducente rimasto incastrato nel mezzo e quindi consegnarlo al personale sanitario del 118.

Il ferito è stato trasportato all’ospedale Lotti di Pontedera in codice giallo.

Sul posto sono arrivati anche i tecnici di Toscana Energia e i carabinieri di Pontedera per i rilievi.