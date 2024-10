Incidente sulla Sarzanese Valdera, paura per uno scontro fra camion e auto

Pomarance (Pisa), 4 ottobre 2024 – Paura sulla Sarzanese Valdera, nel territorio comunale di Pomarance, per un incidente che è avvenuto nel tardo pomeriggio. A scontrarsi, un’auto e un camion. Erano circa le 17.45 quando, per cause da accertare, c’è stata la collisione tra i due mezzi. Immediato l’allarme al 118 e ai vigili del fuoco.

Che sono intervenuti con una squadra da Pisa. I rilievi sono stati svolti dai carabinieri, che adesso ricostruiranno la dinamica. La strada 439 Sarzanese Valdera è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per diversi minuti per permettere il soccorso ai feriti. Sono intervenute anche le squadre Anas per il ripristino della viabilità.