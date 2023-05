Incidente mortale alle Cateratte causato da un malore

CALCINAIA

L’ipotesi malore si fa sempre più strada come causa dell’indicente mortale accaduto nel primo pomeriggio di martedì sulla provinciale Francesca, al curvone delle Cateratte, tra Montecalvoli e il Ponte alla Navetta nel comune di Calcinaia dove ha perso la vita l’ottantatreenne Giuseppe D’Alloro, originario della provincia di Chieti e residente da anni a San Miniato. L’anziano, che era alla guida del suo Fiat Doblò, potrebbe aver perso il controllo del veicolo per un malore improvviso finendo nella corsia opposta proprio in curva mentre stava sopraggiungendo la station wagion con la famiglia di Santa Maria a Monte, padre, madre e due bambini piccoli che stavano tornando verso casa. I danni alle carrozzerie dei due veicoli sono importanti, ma non così gravi da causare il decesso di una persona. L’abitacolo del Doblò non ha danni interni. Ecco perché è probabile che D’Alloro abbia avuto un malore. L’autopsia farà chiarezza.