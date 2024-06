Drammatico incidente, due auto rovesciate e quattro feriti. Uno è grave

Montopoli Valdarno, 28 giugno 2024 – Un incidente drammatico accaduto a Montopoli Valdarno. Accade in via Antonio Meucci con un bilancio pesante: quattro feriti, tutti giovani. Due erano in una macchina e due nell’altra. E’ accaduto venerdì 28 giugno intorno alle 16.

Una delle persone coinvolte nell’incidente è grave. Si tratta di un ventottenne: valutato in codice rosso, è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale Cisanello di Pisa, le sue condizioni sono gravi. L’elicottero Pegaso è atterrato nei pressi dell’incidente.

A svolgere adesso i rilievi sono i carabinieri. La scena che si è presentata agli automobilisti di passaggio è stata terribile. Le due auto erano infatti entrambe rovesciate. Secondo una prima ricostruzione lo scontro sarebbe stato frontale. Oltre al 118, è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco di Pisa, che ha messo in sicurezza i mezzi. I feriti meno gravi sono stati tutti trasportati all’ospedale di Empoli.