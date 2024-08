FiPiLi, incidente tra camion e auto a Montopoli: lunghe code in direzione mare

Montopoli (Pisa), 7 agosto 2024 – Un altro incidente in FiPiLi. È successo poco dopo le ore 11 tra lo svincolo di Santa Croce sull’Arno e quello di Montopoli in direzione mare. In base alle prime informazioni sulla dinamica si tratta di un tamponamento in cui sarebbero coinvolti almeno un camion e un’auto. Al momento non si hanno notizie sullo stato di salute delle persone coinvolte.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco.

In seguito all’incidente il traffico è andato nel caos e si sono formate lunghe code in direzione Pisa.