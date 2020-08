Pontedera, 26 agosto 2020 - Incidente mortale in Fipili nel primo pomeriggio di martedì 26 agosto tra gli svincoli di Ponsacco e Pontedera. E' accaduto intorno alle 14. Sono due i camion coinvolti oltre a un furgone. Sono intervenute le ambulanze, oltre alla polizia stradale ma anche l'elicottero Pegaso e i vigili del fuoco da Cascina e da Pisa. La persona deceduta era alla guida del furgone, che è finito contro uno dei due camion, tamponandolo.

La strada è rimasta interrotta per permettere i soccorsi e i rilievi e le ripercussioni per il traffico sono notevoli. L'entrata di Ponsacco in direzione Firenze è rimasta temporaneamente chiusa. L'incidente è avvenuto in direzione Firenze. Secondo una prima ricostruzione, da confermare, il primo camion che procedeva in direzione Firenze avrebbe perso del carico. Il secondo camion ha frenato e da qui l'impatto del furgone contro quest'ultimo mezzo.