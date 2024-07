Incendio in un affittacamere al piano terra in via Fiorentina. Evacuato l’intero palazzo

Pisa, 1 luglio 2024 – Per precauzione l’intero palazzo è stato evacuato. Via Fiorentina, un incendio in una camera al piano terra di un affittacamere ha fatto scattare l’allarme intorno a mezzanotte, qualche minuto prima, quando ancora era in pieno svolgimento il Gioco del Ponte. Sono stati chiamati i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio in nottata: le operazioni, anche di bonifica, sono infatti andate avanti fino alle 3. Molto il materiale portato fuori dai locali. Non ci sono stati feriti, ma, proprio per evitare qualunque problema, la palazzina è stata sgomberata. L’area è stata recintata e messa in sicurezza dagli operatori. La stanza interessata dalle fiamme è stata dichiarata inagibile.

E’ in corso la ricostruzione di quanto accaduto da parte dei pompieri, le indagini sono state affidate ai carabinieri del Comando di Pisa che sono giunti sul posto. Non si esclude alcuna pista, al momento. Gli approfondimenti sono a 360 gradi. Preoccupati i residenti per quanto accaduto l’altra notte.

La notte precedente c’era stato un altro incendio, indipendente dal primo, a Pugnano, frazione di San Giuliano Terme. In quel caso era rimasta lievemente intossicata una donna portata in ospedale e poi dimessa.