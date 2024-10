Incendio in un appartamento. Sei persone in ospedale, anche due bambini

Castelfranco di Sotto (Pisa), 13 ottobre 2024 – Paura a Castelfranco di Sotto. Intorno alle 1:30 della notte è scoppiato un incendio in un appartamento in via San Martino. Sei persone, tra cui due bambini di 1 e 6 anni, sono state portate in ospedale a Empoli in via precauzionale per accertamenti.

Il rogo ha interessato un appartamento, poi dichiarato inagibile, al secondo piano di un edificio, interessando alcune stanze.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco , che hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza l’abitazione, e i sanitari del 118. Sono in fase di accertamento le cause dell’incendio.