Incendio alla Geofor. Danni al capannone

Una colonna di fumo. L’allarme e l’intervento massiccio dei soccorsi. Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel pomeriggio di ieri attorno alle 19 all’interno della Geofor, la grande società che svolge le attività di gestione dei rifiuti urbani: raccolta differenziata, trattamento e recupero dei rifiuti, raccolta porta a porta, ritiro materiale ingombrante. In particolare il rogo sarebbe nato all’interno del magazzino di stoccaggio della carta. Quindi in uno di quei punti anche di più immediata combustione.

Una volta, appunto, dato l’allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per intervenire e domare il rogo. Un intervento in forze visto che si sono concentrate sul luogo della criticità varie squadre e mezzi giunte dalle stazioni locali e da Pisa: in particolare tre squadre dei vigili del fuoco, e fra gli altri anche una di volontari da Calcinaia e un autoscala da Pisa. La cosa importante che non si sono registrati danni a persone. Mentre resta ovviamente da capire cosa possa aver innescato le fiamme. Solo dopo la bonifica si passerà a capire i motivi. La struttura interessata dall’incendio, invece, sarebbe stata divorata dal rogo. Valutazioni precise sui danni, comunque, saranno effettuate una volta rimesso tutto in sicurezza.

Da quello che abbiamo appreso si è trattato di un intervento di una certa complessità che ha richiesto la massima celerità operativa, in considerazione del luogo, delle tipologia di materiale contenuto, e dall’importanza primaria di evitare in qualsiasi modo che le fiamme potessero alimentarsi ulteriormente. Una colonna di fumo nero, come abbiamo detto, si è alzata in cielo ed era visibile anche da molto lontano.

