Inaugurato il nuovo ufficio turistico

Inaugurato sabato mattina a Montopoli il nuovo ufficio turistico nella suggestiva piazza San Matteo. Presenti la sindaca Linda Vanni, l’assessore al turismo Marzio Gabbanini e il presidente della Pro Loco Tommaso Salvadori, Ludovico Caluori operatore Uit e Angelo Scaduto vicepresidente delle Pro loco regionali. Locali completamente rinnovati all’interno del progetto "I love Montopoli", per il decoro urbano e l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate per cui il Comune ha firmato una convenzione con la cooperativa Arnera. Sono stati svolti lavori di imbiancatura, allestiti ingrandimenti di immagini che rappresentano Montopoli, arricchito il materiale informativo e inserito una vetrina per i negozi e i produttori locali. Uffici affacciati sulla torre di San Matteo, simbolo indiscusso del castello insigne, che serviranno da volano per tutti coloro che necessiteranno di conoscere le peculiarità del capoluogo e delle sue frazioni. A fare gli onori di casa la sindaca Linda Vanni: "Questo è un luogo accogliente dove i turisti, ma anche i cittadini di Montopoli e dei comuni limitrofi, potranno trovare informazioni utili e una vetrina con le eccellenze dei nostri produttori locali".

Ambienti di formazione, di informazione e di incontro poiché anche i residenti dovranno tornare a essere escursionisti a casa propria praticando i propri borghi e godendo delle loro bellezze. "Questo ufficio è un punto di partenza per rilanciare il turismo a Montopoli – dichiara l’assessore al turismo Marzio Gabbanini –. Esisteva già, ma aveva bisogno di essere sistemato. L’entusiasmo delle tante persone presenti è la prova che a Montopoli c’è voglia di turismo". La guida sarà affidata nuovamente alla Pro Loco. "Penso da dove siamo partiti e dove siamo arrivati adesso – dichiara Salvadori -. Circa venti anni fa il primo ufficio sotto il loggiato della cancelleria aperto solo il sabato e la domenica grazie al volontariato. Poi il trasferimento all’interno del museo e oggi qui. Collaboreremo sempre più con l’Amministrazione". "Montopoli non ha da invidiare niente a nessuno. Deve riprendersi il posto che merita nel comprensorio e in Toscana. A breve sapremo - conclude Gabbanini – se faremo parte delle Città del tartufo e faremo anche domanda per la bandiera arancione".

Marcello Baggiani