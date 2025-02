Inaugurato il nuovo depuratore e piccoli in visita

Bientina, 20 febbraio 2025 – È stato ufficialmente inaugurato oggi il depuratore di Bientina. Sebbene entrato in funzione circa un anno fa, l’impianto necessitava del completamento di alcune opere accessorie che ne fanno adesso uno dei fiori all’occhiello tra le infrastrutture di Acque.

Per l’occasione quattro classi delle scuole primarie di Bientina e Quattro Strade, hanno potuto scoprire il funzionamento del sistema di trattamento delle acque reflue attraverso una visita guidata. Con loro, anche il presidente di Acque, Simone Millozzi e l’assessora comunale all’ambiente, Desirè Niccoli.

La visita guidata rientra nei percorsi di informazione e sensibilizzazione promossi dal “Centro di Educazione Ambientale di Bientina - Bosco di Tanali”, grazie ai quali le ragazze e i ragazzi hanno avuto modo di approfondire lo studio del processo di depurazione con lezioni in classe sapientemente illustrate dal Prof. Graziano di Giuseppe, docente di Biotecnologie industriali dell’Università di Pisa.

La visita ha consentito agli studenti di approfondire argomenti studiati in classe e rafforzare la consapevolezza della corretta gestione delle risorse idriche.

“Questa giornata – sottolinea Millozzi – rappresenta un momento significativo per il territorio. Conferma inoltre l’impegno nella tutela ambientale e nel diffondere una cultura di conoscenza e rispetto delle risorse naturali, proprio a partire dalle nuove generazioni”.

Il revamping del depuratore di Bientina - avvenuto tra il febbraio 2023 e lo stesso mese del 2024 - è stato il “cuore” di un investimento complessivo di 6,4 milioni di euro, effettuato da Acque sul locale sistema di raccolta e trattamento dei reflui, che ha portato all’ampliamento della rete fognaria, al miglioramento della qualità delle acque depurate e al potenziamento del servizio.

“Gli investimenti di Acque sul territorio bientinese - aggiunge Niccoli - garantiscono il rispetto delle normative in tema ambientale e rendono sostenibili gli scarichi derivanti dalle attività civili e industriali presenti sul nostro territorio, con innumerevoli benefici di cui siamo orgogliosi. In parallelo, per questa amministrazione è importante far conoscere alle giovani generazioni quanto la connessione tra le azioni e gli investimenti in nuove tecnologie sia determinante, in termini di benefici ambientali e soprattutto di risparmio e rispetto della risorsa idrica”.