Inail, stop stress per i pazienti. Arriva la meditazione di gruppo

VOLTERRAMeditazione e mindulness per ridurre lo stress dei pazienti ricoverati al polo Inail. Il centro di riabilitazione motoria Inail di Volterra ha attivato per i propri degenti i gruppi terapeutici di mindfulness, una pratica utilizzata per coltivare maggiore consapevolezza del "qui e ora", del momento presente che mira al raggiungimento del benessere ponendosi in una diversa prospettiva con la sofferenza. Gli incontri, curati dalla psicologa del centro, si svolgono due volte a settimana, durano circa un’ora e sono organizzati come gruppo aperto, permettendo così ai pazienti di partecipare liberamente senza vincoli.

Proposti dopo una valutazione psicologica iniziale, i gruppi terapeutici mirano a migliorare l’umore, l’autocontrollo e la produttività dei partecipanti, con benefici significativi sulla salute e sulla vita sociale. L’obiettivo principale è infatti migliorare la condizione psicofisica degli utenti e favorire l’adesione consapevole al trattamento riabilitativo.

La mindfulness è una tecnica meditativa di derivazione orientale, utilizzata anche nello yoga, che si basa sulla consapevolezza e sull’attenzione sollecita ed è caratterizzata da una sfumatura relativa al ricordo, alla memoria, al rammentarsi di tornare costantemente all’osservazione diretta dell’esperienza quando ci si accorge di averla perduta. L’iniziativa rafforza l’approccio multidisciplinare del centro Inail di Volterra, offrendo un supporto psicologico mirato che contribuisce a ridurre lo stress dei pazienti durante il loro percorso riabilitativo.