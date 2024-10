In una notte deruba ben due attività commerciali

Volterra, 16 ottobre 2024 – I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Volterra (PI), al termine di una speditiva attività d’indagine, hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria una persona residente nel Colle Etrusco, responsabile dei furti commessi ai danni di due attività commerciali. Nello specifico, un uomo, incappucciato e con il volto coperto, dopo aver infranto la porta a vetri di un bar–tabacchi, si è dapprima impossessato di cinquantadue pacchetti di sigarette e in un secondo momento, dopo essere salito al piano superiore, ha forzato la porta d’ingresso di un “bazar”, gestito da proprietari di nazionalità cinese, asportando cento euro in contanti dal registratore di cassa.

Nel corso delle successive indagini, dalla visione dei filmati registrati dal sistema di videosorveglianza, i militari dell’Arma hanno riconosciuto, dalle movenze e dai capi di abbigliamento indossati, il responsabile dei reati che, in un secondo momento, ha

confessato ai Carabinieri di aver commesso il furto, mostrando dove era nascosta la refurtiva.

La merce è stata riconsegnata al legittimo proprietario prima che venisse rivenduta o consumata.