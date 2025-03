In tanti all’inaugurazione del nuovo furgone della Misericordia

SAN ROMANOIl nuovo furgone nove posti della Misericordia di San Romano è già operativo. Domenica mattina, dopo la messa delle 10, è stato benedetto dal parroco padre Francesco alla presenza di tanti soci, volontari e dirigenti dell’arciconfraternita, fedel e autorità. Tra queste la sindaca di Montopoli Linda Vanni, il consigliere regionale Andrea Pieroni, il comandante dei carabinieri luogotenente Santo Faiella e per la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, che ha sostenuto la Misericordia nell’acquisto del veicolo, il presidente Giovanni Urti e il consigliere ed ex presidente Antonio Guicciardini Salini. Il governatore della Misericordia, Andrea Tinghi, nel suo saluto, ha ringraziato chi ha reso possibile questo importante investimento per la comunità di San Romano e del territorio comunale di Montopoli, e spiegato il motivo di questa scelta che valorizza ancora di più l’offerta sociale dell’arciconfraternita che non ha equipaggi per l’emergenza-urgenza, ma si occupa prevalentemente di trasporti sociali. Dedicati soprattutto agli anziani e alle persone più fragili.