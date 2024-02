In tanti all’evento di Jill Cooper

Grande successo per la sessione di allenamento firmata Jill Cooper. Per il terzo anno consecutivo la nota insegnante di fitness statunitense ha fatto tappa a Ponsacco. Un pomeriggio di sole, sorrisi, musica, energia positiva e carica esplosiva. Sono state 120 le persone che hanno partecipato al Freedom un evento organizzato dalla trainer Manila Ferretti che ha visto il patrocinio del Comune di Ponsacco. Una marea silenziosa, grazie all’utilizzo delle cuffie, si è aggirata per le strade cittadine per poi raggiungere il Tennis Club dei Poggini e saltare all’impazzata sui 100 trampolini preparati per la masterclass.