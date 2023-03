In pensione storico autista dello scuolabus

E’ andato in pensione Giorgio Fontana, storico dipendente del Comune di San Miniato. Assunto nel 1997 come autista di scuolabus, successivamente si è occupato del coordinamento del trasporto scolastico, un servizio che ha contribuito a potenziare e tenere al passo con i tempi.

"E’ stato un onore lavorare con voi", ha detto Giorgio rivolgendosi agli ex colleghi riuniti negli uffici di San Domenico per salutarlo, insieme al sindaco Simone Giglioli e all’assessore Giulia Profeti che hanno voluto rivolgergli un ringraziamento. "Giorgio è stata una colonna portante del servizio di trasporto scolastico del nostro Comune, lavoro che ha svolto per molti anni con grande dedizione e professionalità".