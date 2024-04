In giro per il mondo con tutta la musica di Andrea “Lupo“ Lupi

PONTEDERA

Un viaggio in giro per il mondo dalla Lituania a Capo Verde, dagli Stati Uniti alla Danimarca con stessa stazione di partenza e di arrivo: Pontedera. Il concerto Sweet Home Pontedera che si terrà domenica 28 aprile alle ore 21 al Teatro Era è un ritorno a casa. Quello del figliol prodigo Andrea ‘Lupo’ Lupi, un artista pontederese, musicista ma non solo, che negli ultimi anni è stata apprezzato in tutta Italia e all’estero. Protagonista della vita culturale pontederese fin dagli anni ’80, Andrea Lupi ha poi calcato palcoscenici nazionali ed internazionali, collezionando una serie infinita di esperienze e di collaborazioni prestigiose che lo hanno portato ad essere conosciuto e stimato nei circuiti della musica di qualità. Domenica torna a casa con un concerto a ingresso libero ma le cui offerte volontarie andranno a sostenere due scuole musicali pontederesi: l’Accademia Musicale Pontedera e l’Accademia Glenn Gould. "Torno dopo 15 anni a Pontedera con un bagaglio di esperienze artistiche e professionali infinite – dice Lupo – da una bell’idea del sindaco nata più di un anno fa è nato questo concerto che davvero mi riempie di orgoglio". Il repertorio, un mix tra blues, jazz, folk e musica d’autore prende spunto dall’ultimo disco di Lupi dal titolo "SoLo" che ha riscosso recensioni entusiastiche su tutta la stampa specializzata nazionale, ma anche da una serie di ulteriori brani sviluppatisi nei vari concerti che la band ha tenuto in importanti festival sul territorio nazionale. Con Andrea Lupo Lupi & The Trobadours ci sarà anche uno special guest, Nico Gori, ritenuto uno dei migliori clarinettisti al mondo. Un concerto che si preannuncia di grande livello per la presenza di musicisti prestigiosi in un ensemble di 9 elementi.

Sul palco saliranno anche il violinista marchigiano Fulvio Renzi (che ha collaborato anche con Springsteen e Roger Waters), l’armonicista labronico naturalizzato pontederese Mimmo Mollica (uno dei migliori in Italia), il sax di Cris Pacini (già con Giorgia, De Piscopo, etc), le percussioni di Valerio Perla (Fossati, Tamburi del Vesuvio), una sezione ritmica favolosa con Alessandra Cecala al contrabbasso e Mario Marmugi alla batteria e ovviamente al piano e alla fisa Roberto Molesti, braccio destro del Lupo e coarrangiatore del disco.

l.b.