In chiesa e nei mercati. Le lezioni dei carabinieri per scongiurare le truffe

Carabinieri nei circoli, ma anche nei mercati rionali e nelle chiese, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione al fenomeno delle truffe e rivolta alle persone tendenzialmente più esposte al rischio di inganni fraudolenti e raggiri. Nei giorni scorsi i comandanti delle stazioni di San Miniato, Ponte a Egola, Santa Croce, Santa Maria a Monte,

Palaia e Peccioli hanno incontrato, in più occasioni, tante persone illustrando le sempre più sofisticate strategie dei malviventi: richiesta di una “cauzione” per il “figlio o nipote in stato di fermo per l’assicurazione scaduta”, falsi tecnici di acqua, luce, gas e rifiuti che chiedono soldi o preziosi per scongiurare imminenti danni, e altro ancora. Agli incontri, tenuti nei mercati rionali di San Miniato e San Miniato Basso, la Chiesa di San Domenico, la Chiesa del Sacro Cuore di Gesù nella frazione di Ponte a Egola, la parrocchia di San Giovanni Evangelista di Santa Maria a Monte, il circolo Acli di Palaia, l’Associazione Venatoria di Peccioli e il circolo Bocciodromo Arno di Santa Croce hanno preso parte in totale un centinaio di persone. Dall’inizio del 2024, i carabinieri della compagnia di San Miniato hanno realizzato in totale 13 incontri.

C. B.