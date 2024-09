In campo ’Il Rumore del Volley’. La solidarietà al PalaParenti

SANTA CROCE

"Un sabato per dare un sostegno concreto e immediato a tutti coloro che, grazie allo sport, possono superare barriere altrimenti insormontabili". Con questo appello il Lions Club di San Miniato e la società Lupi Santa Croce, insieme alla conceria Masoni di Santa Croce unico sponsor dell’evento, invitano gli appassionati di volley e non solo, in generale gli amanti dello sport che si sposa con la solidarietà, all’evento "Il Rumore del Volley", triangolare di pallavolo a offerta libera il cui ricavato verrà devoluto a tre associazioni della zona del Cuoio che si occupano di sport e disabilità, vale a dire Gam, Calciando Insieme e Aquateam, e alle parrocchie San Lorenzo di Santa Croce e San Quintino di San Donato di San Miniato.

Sabato 21 settembre il PalaParenti di Santa Croce sarà l’epicentro di una giornata di sport, amicizia e solidarietà per tutti gli amanti della pallavolo e per tutti coloro che credono che l’attività sportiva sia uno dei modi migliori per aiutare tante persone con difficoltà più o meno grandi. L’azienda conciaria Masoni Spa ha accolto con entusiasmo la proposta del Lions Club San Miniato e dei Lupi Santa Croce rendendosi disponibile come unico sponsor dell’evento.

La giornata inizia alle 9,30 con le squadre femminili giovanili che si affronteranno in amichevole per contribuire alla raccolta fondi. Dalle 15 il torneo tra Nazionale Sordi di Pallavolo, medaglia d’argento ai campionati del mondo di Okinawa in Giappone lo scorso luglio, Upc Volley Camaiore e Lupi Santa Croce, entrambe militanti in serie serie B. Sarà a Santa Croce con sua Nazionale Sordi di Pallavolo anche Enrico Zappavigna (nella foto) che ai mondiali in Giappone è stato premiato come miglior giocatore centrale. Ospite d’onore del "Rumore del Volley" sarà Marco Bracci, tre volte campione del mondo e vincitore di due medaglie olimpiche con la mitica nazionale italiana di pallavolo degli anni ’90. L’accesso al PalaParenti sarà libero ed è possibile entrare in qualsiasi momento fino al termine delle partite. "Un’occasione per partecipare, anche con un contributo minimo, a un’iniziativa importante per dare un sostegno concreto e immediato a tutti coloro che, grazie allo sport, possono superare barriere", l’appello degli organizzatori.