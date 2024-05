In 32 per Giglioli. Presentate due liste. Ecco uomini e donne in corsa per il consiglio

Il centrosinistra ha "svelato" le carte alla Casa del Popolo davanti a 300 persone riunite per il debutto della campagna elettorale. Saranno due le liste per Simone Giglioli Sindaco alle amministrative: quella del Partito Democratico e quella della lista Noi per San Miniato. Trentadue donne e uomini, unite da tanta passione, tante competenze e amore per la nostra San Miniato", ha detto Giglioli, a caccia del mandato bis per guidare il municipio. Ecco i candidati per il Pd: Loredano Arzilli, Simone Baldi, Matteo Betti, Egle Cipollini, Alessio Fioravanti, Marino Gori, Marco Greco, Elena Maggiorelli, Vincenzo Mastroianni, Franco Maltinti, Elena Marianelli, Rosanna Matteoli, Monica Nacci, Tommaso Pannocchia, Paolo Redditi, Franca Torre.

"La lista del Partito Democratico è stata formata con uno sforzo collettivo per costruire un’offerta diversificata e rappresentativa di tutte le frazioni del comune – spiega una nota –. La presenza di 300 persone alla cena è certamente una testimonianza tangibile del sostegno solido e compatto intorno alla figura di Simone Giglioli, che, dopo le primarie del Pd, è circondato da un partito compatto e unito. Inoltre, la presenza in lista di Vincenzo Mastroianni (lo sfidante della primarie) offre ulteriore supporto a Simone".

Svelati i nomi anche della seconda lista, "Noi per San Miniato": Matteo Squicciarini, Elisa Scardigli, Giulia Dani, Paolo Gelli, Enrica Cioli, Federica Caponi, Pablo Taddei, Manuela Biancalani, Daniela Campisi, Ramona Dinice, Giada Rofi, Maggino Giglioli, Luigi Zoppi, Leonardo Guerri “Billo“, Simona Sassonia, Giulia Giannoni. "Noi per San Miniato nasce dalla comune volontà di chi vi ha aderito di lavorare per il bene del nostro Comune - ha detto Matteo Squicciarini –. In questa lista sono confluite l’esperienza di Italia Viva,quella dei Riformisti per San Miniato - dato che buona parte del gruppo che cinque anni fa ha espresso un consigliere ed un assessore dell’attuale giunta hanno deciso di unirsi a noi , le idee, l’entusiasmo e la voglia di fare di molti rappresentanti della società civile: si va dall’esperienza in ambito sociale e sanitario, a soggetti che provengono dal mondo della scuola e da quello dell’impresa e dell’artigianato, lo studente e il pensionato". Alla cena erano presenti anche personalità, come Eugenio Giani, presidente della Regione, Antonio Mazzeo, presidente del consiglio regionale e candidato alle elezioni europee, Ylenia Zambito, senatrice, Dario Parrini, senatore, e Mariangela Bucci, candidata a sindaco nel comune di Santa Croce.

Carlo Baroni