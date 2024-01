"Impossibile pagare in Comune con il Pos"

"Siamo nel 2024 ed è impensabile che ancora si debba pagare servizi amministrativi in Comune con soli contanti e per di più senza possibilità di ricevere il resto. Il 26 luglio 2022 è stata votata all’unanimità la nostra mozione per effettuare pagamenti con il Pos ma il servizio non è stato ancora attivato". È il consigliere comunale Gianluca Tuzza della lista civica Insieme Cambiamo Ponsacco a chiedere all’amministrazione comunale di attivare il servizio con pagamento tramite Pos delle entrate di competenza comunale, su tutte la riscossione per il rinnovo della carta d’identità o di certificati anagrafici ma anche per la concessione per occupazione di spazi ed aree pubbliche e per i proventi di concessioni e servizi cimiteriali. "A luglio 2022 è stata approvata all’unanimità la nostra mozione – dice Tuzza – ci era stato detto che nel 2023 sarebbe stato attivato il servizio di pagamento con carte ma ancora non è stato fatto. I cittadini sono stufi, è un disservizio allucinante".