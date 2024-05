Impegno per il settore conciario: "La politica deve fare la sua parte"

"Sono fortemente soddisfatto per questo risultato visto che da diversi mesi sto seguendo da vicino la situazione del distretto, particolarmente sofferente nell’ultimo anno a causa di una crisi del settore", dice il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci..

"Ho prima chiesto di sentire in commissione sviluppo economico rappresentanti del comparto, comprensivi del conto terzi. Abbiamo poi lavorato ad un documento condiviso da presentare in consiglio regionale – spiega Petrucci –. Noi pensiamo che la Toscana a bbia prodotto bellezza e sicuramente la moda in generale, e il distretto in particolare, fanno parte di questa capacità straordinaria, tutta Toscana, di produrre bellezza e di portarla a giro per il mondo". Nello specifico, il settore del distretto di Ponte A Egola e Santa Croce Sull’Arno ha un’altra caratteristica che lo rende fortemente apprezzabile: la capacità di trasformare quello che sarebbe un rifiuto in un bene di lusso.

"Il settore – aggiunge Petrucci – è in crisi ed è stato attraversato da una vicenda giudiziaria, le istituzioni devono fare la loro parte mettendo in campo tutte le risorse necessarie per sostenerlo. Il procedimento giudiziario dovrà fare il suo corso, non si può colpevolizzare tutti e per non colpevolizzare tutti bisogna essere intransigenti e severi nella maniera più ferma possibile nei confronti di coloro che hanno sbagliato. Questo chiaramente è un compito che spetta alla magistratura, non certo alla politica e al consiglio regionale, che invece devono sviluppare azioni per sostenere un comparto che costituisce una fetta importante della nostra economia regionale".

C. B.