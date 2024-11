Il volontariato oltre ogni confine. Misericordia inaugura ambulanza e un furgone per i trasporti sociali

CASTELFRANCO

Una distesa di divise gialle e blu. Prima nella chiesa Collegiata e poi le strade fino all’oratorio San Severo. Tra loro tanti ragazzi e giovani. Le future leve. La Misericordia di Castelfranco ha inaugurato due nuovi mezzi – un’ambulanza e un furgone per i trasporti sociali – che vanno a incrementare il parco macchine della Confraternita che negli ultimi anni ha fatto registrare una notevole crescita sia dal punto di via organizzativo che per numero di attività svolte, oltre alla collaborazione con la parrocchia per la gestione dell’oratorio, dell’Emporio Solidale e per le attività dedicate ai giovani. Tutto questo ha ricordato il governatore Paolo Bini durante la cerimonia di inaugurazione dei nuovi veicoli di fronte all’oratorio San Severo, ringraziando volontari, magistrato, dirigenti e autorità intervenute.

Alla cerimonia, oltre a tantissimi volontari della Confraternita di via dei Mille, hanno preso parte il sindaco Fabio Mini con l’assessora Filomena De Donato e la consigliera comunale Lilia Frullini, i massimi dirigenti delle Misericordie d’Italia e della Toscana (Gionata Fatichenti, direttore area emergenza della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia), Filippo Pratesi (direttore della Federazione delle Misericordie della Toscana) e Maurizio Chinaglia (presidente del coordinamento delle Misericordie dell’Empolese Valdarno e Valdelsa). Tra i presenti i rappresentanti delle altre Misericordie della zona e dell’Empolese Valdarno Valdelsa, della Croce Rossa di Castelfranco e della Pubblica Assistenza di Castelfranco e Montopoli.

Da parte della Misericordia un particolare ringraziamento a Ezio Castellani della conceria Sciarada, presente alla inaugurazione, che ha finanziato l’acquisto della portantina elettrica a corredo della nuova ambulanza. Dopo gli interventi don Ernesto Testi, arciprete di Castelfranco, ha benedetto i nuovi mezzi. Il sindaco Fabio Mini ha ribadito l’importanza della Misericordia e delle altre associazioni di volontariato per Castelfranco ("siete i nostri angeli", ha detto Mini).

g.n.