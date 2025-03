Il vino e il calcio, Staffoli ai vertici. In Comune Quaglierini e Cristiani

SANTA CROCE

Il vino e il calcio. Stefano Quaglierini, enologo e produttore, e Pietro Cristiani, allenatore vincente con Tau Altopascio e Camaiore. I due santacrocesi – entrambi staffolesi, per la precisione – sono stati ricevuti in Comune dal sindaco Roberto Giannoni e dai consiglieri comunali Matteo Pieracci e Amedeo Della Maggiora che hanno consegnato loro riconoscimenti per i loro successi professionali e sportivi. A presentarli è stato Matteo Pieracci, consigliere delegato a Staffoli. Quaglierini è un giovane imprenditore del settore vitivinicolo, che dopo la laurea in viticoltura ed enologia ha saputo coniugare le nuove tecnologie della comunicazione digitale e alla tradizione vitivinicola. E’ un punto di riferimento per la divulgazione enologica in Italia. Dopo la laurea ha fondato il canale social @italian_wines e la digital agency Acino Studio. Ha poi realizzato il sogno di diventare produttore con il progetto Prima Domus, una realtà che racconta l’anima del territorio di Castelnuovo Berardenga. Non è da meno il percorso che ha fatto Cristiani che ha sempre vissuto il calcio come uno stile di vita, passione coltivata parallelamente agli studi in Agraria, dopo i quali ha scelto di proseguire l’attività boschiva di famiglia. Nel 2015, dopo un grave infortunio, Pietro Cristiani ha intrapreso il percorso da allenatore, partendo dagli Juniores dello Staffoli fino ad arrivare ai vertici del calcio dilettantistico, passando per Casteldelbosco, vincendo l’Eccellenza con Tau Altopascio e quest’anno con il Camaiore. "Ringrazio Matteo Pieracci per aver organizzato questa cerimonia – ha detto il sindaco Giannoni – Questi giovani sono due eccellenze del nostro territorio" "La mia esperienza dimostra come esser di Staffoli non sia una limitazione ma anche un’opportunità", ha commentato Quaglierini. Cristiani si è detto "felice e onorato del riconoscimento; per me fare l’allenatore è un passione".