Il vescovo incontra i sindaci. Messaggio di Pace del Papa

Domenica scorsa monsignor Giovanni Paccosi ha consegnato ai rappresentanti delle istituzioni del nostro territorio il messaggio di Papa Francesco per la 58esima Giornata Mondiale della Pace. Nel suo discorso, il vescovo ha sottolineato come il tempo di Natale ci abbia invitato a coltivare gesti di solidarietà e impegno per il prossimo, testimoniando una socialità autentica che si esprime in ogni ambito della vita comunitaria. Monsignor Paccosi ha ricordato con commozione le tragedie che hanno segnato alcune delle nostre comunità nell’ultimo anno, richiamandoci al valore della solidarietà che si manifesta anche nei momenti più dolorosi.

Richiamando poi le parole del Santo Padre nel messaggio intitolato "Rimetti a noi i nostri debiti, concedici la tua pace", monsignor Paccosi ha evidenziato l’importanza di riconoscersi tutti debitori, figli di un unico Padre, chiamati a rompere le catene dell’ingiustizia e a promuovere una giustizia liberante. Il vescovo ha invitato ciascuno a fare la propria parte, ascoltando il "grido di aiuto" di chi soffre e scegliendo ogni giorno di disarmare il proprio cuore con gesti semplici: un sorriso, un atto di amicizia, un servizio gratuito. Infine ha affidato ai sindaci e alle loro comunità la preghiera che papa Francesco dedica alla pace.