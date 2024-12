Il Teatro del Silenzio fa tris, nuova data per Bocelli

LAJATICO

Teatro del Silenzio 2025: si aggiunge una nuova data per Andrea Bocelli. Per la ventesima edizione, in programma nell’estate 2025, il Teatro del Silenzio di Lajatico triplica e aggiunge una nuova data (la seconda) per il maestro: il 26 luglio. Le altre due date già in programma sono martedì 22 luglio e giovedì 24 luglio quando a salire sul palco sarà Matteo Bocelli. I biglietti per la nuova data sono disponibili da ieri pomeriggio, venerdì 29 novembre, su vivaticket.it, City Sound e Info Lajatico. Con l’acquisto dei biglietti di uno dei due concerti di Andrea Bocelli si ha diritto a uno sconto esclusivo per il concerto del figlio Matteo.

Dopo il successo della scorsa edizione, dedicata al trentennale della carriera, il 2025 festeggerà la ventesima edizione del megaconcerto estivo.

"Un nuovo “cast dei sogni“ lo stiamo già ideando per il 2025 — commenta Andrea Bocelli — affinché sia degnamente celebrata la ventesima edizione di tale formidabile scommessa che, da ben due decenni, viene puntualmente vinta, risolvendosi in un momento di grazia collettivo, in una superlativa occasione di festa per tutti: una celebrazione dell’arte tutta e della vita tout court".

Giovedì 24 luglio, per la prima volta invece, la scena sarà tutta per Matteo Bocelli. "Sono onorato e felicissimo— ha detto Matteo — di annunciare il mio concerto al Teatro del Silenzio. Non vedo l’ora di vedervi tutti lì!"

Sarah Esposito