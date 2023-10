Il tartufo arriva al Pinocchio. La sagra ai piedi della Rocca

E siamo all’appuntamento con l’ultima sagra di avvicinamento alla Mostra Mercato del Tartufo Bianco di San Miniato che arriva come sempre seigiorni prima dell’evento in centro storico e cioè domenica 5 novembre nell’area della Casa Culturale, fulcro della vita sociale di questa operosissima frazione. L’evento – giunto alla quattordicesima edizione - nasce grazie alla collaborazione fra Casa Culturale, Arci e Polisportiva Casa Culturale e si avvale del patrocinio del Comune di San Miniato e di Fondazione San Miniato Promozione, che coordina la promozione a livello mediatico di queste iniziative che conducono alla Mostra Mercato di metà novembre. Il programma è composto da un sapiente mix di degustazioni al tartufo, animazioni per grandi e piccini, mercatino dell’artigianato e di prodotti tipici e cooking show dove assistere alla preparazione di piatti al tartufo e poi assaggiarli. Nel programma stand con prodotti al tartufo mostra micologica e mercato contadino "Filiera Corta", gara di escavazione e tante attrazioni. "Marzio Gabbanini, presidente Fondazione Smp: "Vorrei fare i complimenti alla Casa Culturale, al circolo Arci e a tutti i volontari perché ogni anno assistiamo a un miglioramento costante sotto tutti i punti di vista: sociale, culturale, enogastronomico e non solo".