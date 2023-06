Il sostegno alle persone Lgbt

Lo scorso 17 maggio ricorreva la Giornata Internazionale contro le Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere che il Comune di Calcinaia ha voluto celebrare ospitando nell’atrio del municipio la mostra "Oltre ogni discriminazione" un’iniziativa promossa grazie al coinvolgimento della Regione, della Rete Ready, della commissione pari Opportunità dell’Unione Valdera e dell’istituto Comprensivo M. L. King. Per dare continuità a questo messaggio l’amministrazione in collaborazione con Voice, centro di aiuto e sostegno per persone LGBT sostenuto da Arci Valdera, ha organizzato un’altra iniziativa che si svolgerà il 6 giugno alle 18 in sala Orsini.