Il Sanmi-B Festival pronto con grandi eventi. Quattro serate nell’area della Casa Culturale

Si chiama Sanmi-B Festival. Edè pronto ad accendere San Miniato Basso. E’ il nuovo appuntamento che da giovedì a domenica 19 maggio animerà l’area della Casa Culturale Sombrero, organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa e Ccn di San Miniato Basso, in collaborazione con Associazione Food Festival, il supporto di Cassa di Risparmio di Volterra, il sostegno di Circolo Arci e Casa Culturale, il

contributo di Enegan Energy Partner e Auto 2000 e il patrocinio di Regione, Comune di San Miniato e San Miniato Promozione. In scena tante attrazioni. Stand aperti a partire dalle 18, mentre spettacoli e show prenderanno il via dalle 21. Ad aprire le danze giovedì il concerto del gruppo Giovani Wannabe, la cover band dei Pinguini Tattici Nucleari. Venerdì un’altra imperdibile serata con il live show Voglio tornare negli anni ‘90. Divertimento assicurato anche sabato che segnerà la data di apertura del tour nazionale del team Sbam! - From Jova Beach Party. Domenica il gran finale con “Mi saluta... Cristiano Militello?”, lo spettacolo del comico pisano che ripercorre i momenti più esilaranti nelle sue rubriche per “Striscia la Notizia”. "Una manifestazione che è cresciuta in un’area che si presta particolarmente ad eventi di questo tipo, in grado di valorizzare il nostro territorio", spiega il sindcao Giglioli. "Quando c’è collaborazione tra tutte le componenti la vittoria è assicurata – ha aggiunto Il direttore di Confcommercio Federico Pieragnoli -. È nostro compito cercare di stimolare eventi che facciano bene al commercio e al territorio". "Un evento che cresce e quest’anno abbiamo cercato di alzare ancora l’asticella", ha concluso il il presidente del Ccn Speranza.