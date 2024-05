Il ritorno alla scuola Dante 57 anni dopo

Ex alunni classe 1959 della scuola Dante Alighieri di Pontedera si ritrovano dopo cinquantasette anni. La conviviale è stata organizzata al ristorante La Chimera al Ponte alla Navetta di cui è proprietario uno degli ex compagni di classe. Hanno partecipato in quattordici. "Nonostante le mutate fisionomie il gruppo non ha perso il suo carattere goliardico e la sagacia alla base delle intramontabili provocazioni", hanno ricordato gli ex alunni Stefano Morelli, Marcello Pratali, Giacomo Sardelli, Andrea Caponi, Cecilia Degl’Innocenti, Cecilia Orsini, Fabio Carmignani, Maria Robustelli, Marina Centomani, Pierluigi Masi, Pierluigi Paoletti, Riccardo Berti, Stefano Scali. Di sicuro i compagni che sono stati assenti per motivi personali faranno di tutto per essere presenti alla seconda reunion che presumibilmente ci sarà a giugno. Un pensiero anche a chi, purtroppo, non c’è più.