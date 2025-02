Il risparmio energetico: "Tutti diano un esempio"

Si parte oggi, Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, fino a venerdì 21 febbraio. Palaia partecipa con lo spegnimento a giorni alterni, (già da venerdì sera) e per tutta la settimana del Palazzo comunale, della scuola elementare di Forcoli e della Torre dell’orologio. Il sindaco Marica Guerrini invita tutti, cittadini, cittadine, commercianti e associazioni a dedicare una giornata o l’intera settimana al risparmio energetico e alla cura del nostro bel pianeta. Per risparmio energetico si intendono tutti gli interventi e le tecnologie in grado di ottimizzare e ridurre i consumi di energia e gli sprechi.Nel corso del tempo in questa giornata si sono “spenti” parecchi monumenti e luoghi simbolo delle nostre città. palaia anche stavolta manda un segnale ed un messaggio importante alla cittadinanza.