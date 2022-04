Il rinato caffè targato Shalom porta cinque nuovi posti di lavoro

È arrivato il nuovo Caffé Bonaparte - Bistrot Toscano. Un locale storico, per la città, che è tornato a nuova vita e che ora aggiunge alla sua lunga esistenza anche uno scopo sociale carico di significati. "Una nuova apertura targata Movimento Shalom – ha detto il sindaco Simone Giglioli al taglio del nastro - che ridà vita ad un locale importante del quartiere dello Scioa. Piazza Buonaparte, una delle più belle piazze di San Miniato si sta pian, piano rianimando con diversi esercizi commerciali, con l’Atelier Shalom, con il Palio di San Rocco dell’associazione Tra i Binari". Shalom ha creato la Cooperativa Verso il Futuro, per favorire l’inserimento lavorativo delle categorie più vulnerabili e il primo impegno di questa realtà è stato quello di rilevare il Caffé Bonaparte per promuovere il territorio e le sue specialità e dare da subito lavoro a cinque persone. L’obiettivo è infatti dare lavoro e allo stesso tempo favorire la cultura e l’enogastronomia, e anche la mobilità sulla via Francigena, visto che il locale si trova proprio sul cammino battuto da decine e decine di pellegrini alla settimana". La cooperativa vuol dar lavoro ai giovani, ma anche favorire l’inserimento nel mondo dell’occupazione ai richiedenti asilo e alle donne che sono state vittima di violenza. Grande festa all’inaugurazione con le autorità e tanti cittadini. Tra questi tutto il quartiere "Scioa".

C. B.