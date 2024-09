Il raduno L’invasione delle Harley-Davidson

Rombante fine settimana quello in arrivo sabato e domenica a Casciana Terme che ospiterà la seconda edizione del Raduno Harley Davidson. Dopo il grande successo della prima edizione, l’evento organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa e dal Comitato Cascianese Commercianti, torna con un doppio appuntamento. L’evento offrirà agli appassionati del settore la possibilità di vivere due giorni indimenticabili immersi tra bellezze paesaggistiche, panorami mozzafiato e incantevoli borghi, inoltre è prevista una vera festa con musica live, area street food e mercatini ad animare giorno e notte Piazza Martiri della Libertà.

"Nelle ultime tre settimane abbiamo organizzato eventi di grande successo a Casciana Terme grazie al costante impegno dei commercianti e all’indispensabile supporto dell’amministrazione comunale – afferma il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli – Siamo convinti che anche il Raduno Harley Davidson sarà una bellissima iniziativa che permetterà a moltissimi appassionati e visitatori di scoprire un territorio accogliente e dotato di straordinarie bellezze naturalistiche e paesaggistiche". Il programma prevede: "Sabato il tour con partenza alle 17.30 da Casciana Terme (iscrizioni in Piazza Martiri della Libertà) proseguirà sulla Strada delle Colline Pisane, Orciano Pisano, Castellina Marittima (punto panoramico) e Chianni con rientro a Casciana Terme. Domenica alle 11.30 il tour dedicato alla Strada del Vino, con partenza da Casciana Terme verso Peccioli, poi tappa al Teatro del Silenzio di Lajatico e Chianni, con rientro a Casciana Terme. Sono disponibili pacchetti giornalieri oppure per l’intero weekend: il Pacchetto Silver (che comprende iscrizione, patch e prosecco di benvenuto, 10 euro); il Pacchetto Gold (iscrizione, patch, prosecco di benvenuto e ingresso per mezza giornata alla piscina termale, 25 euro) e il Pacchetto Platinum valido per due giorni (iscrizione, patch, prosecco di benvenuto, ingresso per mezza giornata alla piscina termale e due buoni sconto per il ristorante, 40 euro). Per i partecipanti possibilità di soggiornare nelle strutture convenzionate: Albergo Stella, Albergo Livorno, Albergo Roma, Appartamenti Villa Borri. Per info 3487654130 (Davide) o 3389976034 (Fabio).