IL PROGRAMMA

Gli appuntamenti di oggi si spostano a Pontedera e Ponsacco. Alle ore 10 al teatro Odeon di Ponsacco spettacolo per i bambini delle scuole elementari ‘Il piccolo Aron e il Signore del bosco’ con Sara Galli. Alle ore 16 al Piccolo Teatro Digitale di Pontedera in via Dante il laboratorio di visione degli spettacoli con Silvia Colle. Alle ore 16.30 alla biblioteca Gronchi il laboratorio di teatro botanico per bambini ‘Intiminnesti’ con Elisa Erika Boschetti ed Elena Colombo. A cui seguirà alle ore 17.30 al Centrum Sete Sois Sete Luas l’ecomerenda per grandi e piccini e a seguire lo spettacolo per ragazzi delle scuole superiori e per adulti ‘Alta Velocità’ con Mila Boeri. Si tratta di una stand-up civile, una narrazione senza quarta parete, uno spettacolo-game, un viaggio che parte dal treno per arrivare ad interrogarci su come usiamo il nostro tempo, i nostri soldi, il territorio, su come ci immaginiamo il futuro e quanto ne vorremo essere artefici.