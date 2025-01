Il progetto ’Luminoso fragile’. Laboratori di teatro per cittadini. L’obiettivo è creare comunità

L’accademia dell’Incompiuto invita tutta la cittadinanza a prendere parte a una nuova fase del progetto “Luminoso fragile. Come la luna a mezzogiorno“, percorso sostenuto dal Comune di Pontedera e dalla Great Globe Foundation per il 2025. Avviato a ottobre con un’indagine preliminare che ha coinvolto in particolare Gli Assetati-Pontedera, il gruppo informale di cittadine e cittadini che seguono il lavoro di Accademia dell’Incompiuto dal 2022, da gennaio, per i prossimi mesi la nuova chiamata alle arti sarà finalizzata alla realizzazione dell’evento finale di fine maggio al Teatro Era.

Nei laboratori, cui è possibile partecipare a titolo gratuito, gli artisti dell’associazione mettono a disposizione le loro competenze su scrittura, canto e recitazione. Ecco il calendario degli appuntamenti a Pontedera: laboratorio di scrittura, al Tavolo Tondo, spazio di Handling – Cultura in giro, nell’atrio della sede dell’accademia musicale, ogni mercoledì dalle 18 alle 20; il laboratorio di teatro agli ex lavatoi della Piaggio al Villaggio Piaggio, ogni venerdì dalle 18 alle 20; il laboratorio di canto ancora agli ex lavatoi, ogni sabato dalle 15.30 alle 18. Tutte le attività ripartono domani, ed è possibile partecipare anche senza preavviso. Non è necessario partecipare a tutti i laboratori.

Questa nuova proposta di Accademia dell’Incompiuto per il territorio si rivolge a persone singole e a associazioni di varie tipologie e interessi, oltre a gruppi associativi anche informali già attivi sul territorio. Parte della progettualità è dedicata alle scuole primarie e secondarie di primo grado, al Cpia, alla Società della Salute e alle Rsa della Valdera. Mantiene, in continuità con i progetti già realizzati, una vocazione al coinvolgimento di persone di ogni età, appartenenza sociale, culturale e competenze, artisti professionisti ma anche amatori del teatro, della musica e del canto.

Punta a costruire comunità, dove le pratiche artistiche siano mediatrici di relazioni e benessere, attraverso esperienze e laboratori di esplorazione dei linguaggi teatrali, compreso il canto corale e la creazione collettiva, “Luminoso fragile“ accoglie come risorsa la diversità in ogni sua forma, il decentramento culturale come premessa e si muove intorno alla fragilità come tema esistenziale proprio di ogni essere umano e di ogni umana collettività. Il progetto indaga gli aspetti dell’esistenza legati a fragilità, vulnerabilità, impermanenza, spesso percepiti come limiti ma che possono diventare porte di accesso a una comprensione della condizione e, se condivisi, innalzare la soglia di consapevolezza individuale e collettiva.