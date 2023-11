Il primo Peccioli forum. Scienza, sociale e arte

Prende il via l’appuntamento con il primo Peccioli Forum, fissato alla Galleria dei Giganti in viale Cavour oggi, domani e il 5 novembre. Oggi alle 17 il tema ‘’biodiversità e scienza“ sarà moderato dal professor Telmo Pievani, ordinario al dipartimento di biologia dell’università degli studi di Padova dove ricopre la prima cattedra italiana di filosofia delle scienze biologiche. Pievani che guiderà l’incontro con il professor Thomas Stocker, climatologo dell’università di Berna, e con la professoressa Elisa Palazzi, climatologa dell’università di Torino. Alle 19 spazio a un social event con Tim Bravo, responsabile della comunicazione Lamborghini. A partire dalle 21, ecco il Canto d’acqua con Telmo Pievani e Cristiano Godano. I due uniscono arte e scienza nella loro laica preghiera per l’acqua.

Dommani si inizierà alle 16 parlando di biodiversità sociale e intelligenza artificiale con Anna Vaccarelli del Cnr di Pisa e Massimiliano Colombi dell’università Cattolica del Sacro Cuore. Il social event di giornata, previsto alle 17, sarà con Eric Goldemberg, artista e architetto e professore associato e coordinatore del digital design presso la Florida International University a Miami, ed Enrico "Kikko" Sesselego, musicista che ha lavorato, partendo da Los Angeles, con artisti del calibro di Ken Allardyce, Jeff Peters ed il leggendario Eddie Kramer. Alle 18 spazio a un panel di interventi sul tema biodiversità sociale e istituzioni, moderato da Adolfo Valente (Class Cnbc). Spazio a Jesus D’Alessandro (Unibe), Maria Perbellini (direttrice del New York Institute of Technology e a più riprese coinvolta nei progetti del Sistema Peccioli, incluso il Peccioli-New York 2024) e con loro anche il sindaco Renzo Macelloni, e il presidente della Regione Eugenio Giani. Chiusura del secondo giorno alle 21 con il concerto di Massimiliano Calderai. Il 5 novembre si aprirà alle 10 con il tema musica e arte, attivatori di una rivoluzione sociale moderata da Paolo Arrigoni, capo della comunicazione e relazioni esterne del Nuovo Imaie. Con lui ci saranno Paolo Canevari (artista), Valeria Orani (curatrice), Patrizia Catalano (giornalista e curatrice) e Giacomo Bianchi (Artesella). Terzo social event, dalle 12, con Brett Littman, che sul palco sarà con Fabio Finotti (Istituto Italiano Cultura di New York) e Moon Hoon (architetto di Seoul).