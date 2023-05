Il premio Nobel elogia la geotermia E intanto il Pd riaccende la polemica

"La geotermia è un settore strategico per l’Italia, nonostante per molti decenni sia stato completamente trascurato: spero che questa giornata possa essere il punto di inizio per lo sviluppo di un nuovo piano nazionale". Lo afferma il premio Nobel per la fisica 2021 Giorgio Parisi, intervenuto al convegno sulla geotermia organizzato dall’Accademia Nazionale dei Lincei. "È evidente che i Paesi che sono in grado di produrre autonomamente l’energia necessaria al proprio fabbisogno sono molto più resilienti alle crisi e agli aumenti dei prezzi, come quello che stiamo affrontando - dice ancora Parisi - Ecco perché dobbiamo investire nell’energia geotermica". "Dalla destra c’è un accanimento verso i territori geotermici. Non solo da mesi il Governo si sta colpevolmente dimenticando di emanare il decreto attuativo che aumenta le royalties per i Comuni geotermici in base all’energia prodotta, ma la maggioranza ha ribadito che questo atto non è necessario, né urgente".

A riaccendere la polemica sono i deputati del Pd Marco Simiani e Simona Bonafè sull’ ordine del giorno al decreto Bollette, respinto a Montecitorio. "Non sappiamo se questa scelta sia dettata da superficialità o incompetenza. E’ evidente è che i partiti territoriali di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia non sanno nemmeno di cosa stiamo parlando e che questi ritardi stanno impedendo a molti centri geotermici di ricevere milioni di euro da poter investire".