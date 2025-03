Il premio “Donna è...“ con ospiti speciali

CASCIANA TERME

Un premio che si è ritagliato uno spazio importante e che quest’anno programma la sua nona edizione. Si tratta del Premio “Donna è…” edizione 2025 che andrà in scena sabato sera alle 21,15 al Teatro Giuseppe Verdi di Casciana Terme. Si tratta dell’appuntamento di punta organizzato dall’Associazione “Idee in movimento” diretta da Maria Paola Tani che raggruppa tante donne cascianesi. L’associazione, tutta al femminile, è nata nel 2004 dall’incontro di un gruppo di donne motivate dal desiderio di condividere idee, passioni e progetti. Con un preciso obiettivo: dare nuova energia al territorio, valorizzando ciò che spesso la quotidianità lascia nell’ombra. E’ stato creato un vero e proprio “movimento di idee”, con la volontà di rendere la cultura, la socialità e la solidarietà protagoniste del territorio locale.

Anche quest’anno saranno premiate le figure femminili che si sono distinte nel sociale, nello sport, nello spettacolo, nella musica, nella medicina, nell’imprenditoria. Il compito della presentazione è stato affidato a Martina Librizzi mentre la special guest sarà l’attore, cabarettista e imitatore David Pratelli. Come ospite interverrà Anna Paola Andreini (che è anche una delle premiate) reduce dalle performances in “Io Canto Senior” su Canale 5 che con la sua voce unica proporrà pezzi conosciutissimi della musica italiana Queste le premiate dell’edizione 2025. Martina Liut: donna è Medicina. Anna Paola Andreini: donna è canto. Liana Orfei: donna è Spettacolo. Elisabetta Fontanelli: donna è Fitness. Daniela Morozzi: donna è TV e Teatro. Eleonora Bologna: donna è Sport. Michela Castellani: donna è Solidarietà. Quest’anno c’è la novità di tre premi speciali istituiti per donne cascianesi che si sono imposte alla ribalta. I riconoscimenti andranno a Bruna Gasperini: donna è Casciana Terme e i suoi Borghi, Sofia Marconi: donna è Casciana Terme e Sport, Sabrina Dini: donna è Casciana Terme e Tradizione. L’ingresso è a offerta e il ricavato andrà in beneficenza all’Associazione Strabilianti di Livorno. Liana Orfei, donna dello spettacolo e circense con al suo attivo oltre cinquanta film importanti, sarà una delle protagoniste di questo appuntamento. Nella giornata di domenica alle 17 nel salone delle Terme Orfei sarà protagonista anche di un altro appuntamento: presenterà il suo ultimo libro “ Romanzo di vita vera. La regina del circo”. Verrà intervistata dal giornalista Enrico Salvadori e sarà presente il regista e scrittore Adolfo Lippi che ha diretto Liana Orfei in molti lavori televisivi di successo.