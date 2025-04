Il post che scotta del consigliere FdI: "Modo squallido di fare politica"

SANTA CROCEUn post (poi cancellato e corretto) su Facebook del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Matteo Pieracci, ha scatenato la reazione di Sinistra Italiana e della capogruppo dell’opposizione di centrosinistra Mariangela Bucci. "Visto che qualcuno ha già parlato di ’favoritismi’ – questo il post di Pieracci pubblicato al posto di quello cancellato – ho chiesto a Marta, nome di fantasia, di spiegare cosa è successo. Riporto qui sotto il suo messaggio. Chiedo scusa se con il post precedente ho creato imbarazzo all’amministrazione comunale, ai colleghi consiglieri e al partito FdI". Marta è una Oss che ha partecipato al concorso 2021 con uscita della graduatoria nel 2022.

"Grazie all’impegno preso dall’onorevole (consigliere regionale, Ndr) Petrucci e dal suo gruppo abbiamo avuto una proroga di un anno in modo da fare scorrere la graduatoria e permettere a chi era riuscita di rientrare ed essere chiamato a lavoro. Estar dovrà assumere dalla suddetta graduatoria e non da agenzie interinali finché non entrerà in vigore la nuova graduatoria che verrà stilata a seguito del nuovo concorso annunciato prossimamente. Grazie a nome di tutti gli Oss per avere rispettato la promessa data". "Con che intento si rende pubblico un messaggio del genere? – le parole di Mariangela Bucci – Per dire che rivolgersi a Fratelli d’Italia conviene? Francamente ci sembra un modo piuttosto squallido di intendere e di fare politica. Sappiamo che il post ha creato vari imbarazzi, tanto da costringere a un secondo post di spiegazione e parziale rettifica. È assurdo che si esibisca come favore ciò che o è un diritto, o è una forzatura e in tal caso sarebbe deplorevole. Lascia sbigottiti che il sindaco Giannoni abbia messo un like a tale post. Evidentemente chi, per anni, è salito in cattedra a fare la morale, oggi ha molta foga nell’esibire il potere acquisito".

"È vergognoso che un rappresentante delle istituzioni, come il consigliere Pieracci, faccia passare una semplice proroga della graduatoria di un concorso pubblico come se fosse il frutto di un intervento politico o di una raccomandazione – dichiara Anna Piu, segretaria provinciale di Sinistra Italiana – Le sue parole minano la credibilità e la trasparenza che dovrebbero caratterizzare ogni assunzione pubblica. Chiediamo a Matteo Pieracci di dimettersi dal suo ruolo di consigliere comunale, in quanto le sue parole e il suo comportamento non sono all’altezza della responsabilità che riveste come rappresentante delle istituzioni".