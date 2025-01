Il pellegrinaggio della Croce del Giubileo

Con il giorno dell’Epifania ha avuto inizio la Peregrinatio della Croce del Giubileo, un’icona fortemente voluta per invitare tutto il mondo delle Misericordie a riflettere sull’importanza del Giubileo 2025. Nei prossimi giorni, la Croce sarà benedetta a Roma da Papa Francesco, ma intanto si è tenuta la prima tappa presso la Misericordia La Serra e poialla Misericordia di San Romano. La Croce del Giubileo porta con sé simboli profondi: l’àncora per la speranza, il legno d’olivo per la pace, il rosario per la preghiera, l’immagine della Madonna della Misericordia per la protezione, il filo spinato e una scheggia per il sacrificio e la sofferenza. Questa speciale icona è stata realizzata dagli artisti dell’Associazione Nazionale Città dei Presepi e della Ucai San Miniato, insieme a un gruppo di artigiani coordinati da Fabrizio Mandorlini.