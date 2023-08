Il passaggio del testimone nel segno della continuità

Il futuro della Piaggio? Nel segno della continuità. Il Gruppo non subirà scossoni o cambi di direzioni. Il socio di maggioranza resterà la famiglia Colaninno e i due figli sono pronti a raccogliere il testimone. Matteo, attuale vice presidente è diventato operativo dalla scorsa estate quando ha abbandonato la politica dopo anni di militanza nel Pd. Mentre il fratello più piccolo Michele, ricopre le cariche di amministratore delegato e direttore generale della holding industriale Immsi, responsabile delle strategie di innovazione prodotto e marketing del Gruppo Piaggio. Con la morte del padre, è possibile ipotizzare che la presidenza sia affidata, secondo lo statuto (se non prevede altre soluzioni), ad interim a Matteo in attesa della prossima riunione dei soci per eleggere il nuovo Cda. Ed è già chiaro che il nome Colaninno continuerà a portare avanti il piano di risanamento ed espansione tracciato dal padre.