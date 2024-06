Il Parco dei Dinosauri arriva nel borgo. Una prima assoluta per i bambini

SANTA MARIA A MONTE

I dinosauri arrivano nel borgo medievale. Precisamente in piazza della Vittoria dove domenica ci sarà la prima edizione assoluta del "Parco dei Dinosauri", la nuovissima iniziativa organizzata da Confcommercio e Ccn-Centro commerciale naturale di Santa Maria a Monte con il patrocinio e il contributo del Comune di Santa Maria a Monte, la compartecipazione della Camera di commercio Toscana Nord-Ovest–Terre di Pisa e la collaborazione di CollEventi. Domenica, dalle 11 alle 18,30, Santa Maria a Monte in un parco tematico dove i giganti che milioni di anni fa popolavano la Terra saranno gli assoluti protagonisti. Soprattutto per emozionare i più piccoli. Si tratta, infatti, di un format didattico che permetterà di scoprire moltissime curiosità sui dinosauri e le loro caratteristiche.

"Una festa importante e che sicuramente saprà affascinare i ragazzi che visto il tema dei dinosauri suscita sempre molto interesse quando viene studiato a scuola – dice la sindaca di Santa Maria a Monte Manuela Del Grande che ha tenuto la conferenza stampa con il vicesindaco Maurizio Lucchesi e gli assessori Roberto Michi e Romano Nieri – Il nostro borgo ha grandi potenzialità e stiamo lavorando,in piena collaborazione con Confcommercio per valorizzare a livello culturale le nostre ricchezze, le bellezze del centro storico e i musei, anche attraverso un calendario di eventi e visite guidate. Anche i lavori in corso sono finalizzati a questo miglioramento. Non potevamo rinviarli perché avremmo perso i finanziamenti nazionali".

Per Confcommercio presenti il presidente di Area Vasta Confcommercio Alessandro Simonelli e Luca Favilli: "Importante la sinergia tra associazione di categoria e amministrazione comunale con l’obiettivo di promuovere il tessuto commerciale dei nostri territori, anche grazie ad eventi come questo". "Lavoriamo in stretta collaborazione con Confcommercio e il Comune, che ha fortemente voluto un calendario di eventi programmati anche per i prossimi quattro anni, il Parco dei Dinosauri in particolare è una bellissima iniziativa dedicata a famiglie e bambini" chiude il presidente del Ccn di Santa Maria a Monte Silvio Tempestini.