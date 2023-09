"Il parco Bellaria che fine ha fatto?"

"Che fine ha fatto il Parco Bellaria?". Se lo chiede il consigliere comunale del Gruppo Presidio Civico, Alberto Andreoli, che ha presentato un’interrogazione alla giunta che verrà discussa nel prossimo consiglio comunale. "Un’opera – dice Andreoli – che doveva essere terminata nel 2012 ma che ad oggi non è neppure iniziata, nonostante la convenzione ponesse a carico l’onere di vigilare sul puntuale rispetto dei termini pattuiti". "Nel 2007 – dice il consigliere – venne sottoscritta una convenzione per la realizzazione di quella che oggi è da tutti conosciuta come la nuova lottizzazione nel quartiere Bellaria. Doveva essere costruito un parco verde nell’ex campo sportivo Orsini. A termini di convenzione il parco, la cui realizzazione era stata garantita con il rilascio al Comune di una fidejussione di circa 860mila, doveva essere realizzato entro l’anno 2012". Quindi le modifiche tra il 2019 e il 2020 al progetto, con le villette che si sarebbero trasferite nel parco e una scuola dell’infanzia vicino al Terzo ponte. "Vogliamo capire in che modo il Comune di Pontedera realizzerà questi importi (gli 860mila euro di oneri di urbanizzazione, ndr) visto che la scuola non si farà più".