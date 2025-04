Il Palio di San Lazzaro. Fra arte e tradizione

Torna un evento molòto atteso. Per Ponte a Elsa è una tradizione da decenni: il palio di San Lazzaro a Pino che si disputerà nel fine settimana. Intanto l’annuncio: è stefany Savino, l’artista che ha dipinto il “cencio” 2025. La presentazione dell’opera si svolgerà stasera alle 18 nella cappella di San Francesco a Pino, essendo ancora inagibile la chiesa parrocchiale a causa del protrarsi dei lavori di restauro. Si tratta di un’artista di grande fama. Le sue opere sono state esposte in importanti città come Parigi, Londra, New York, Tirana, Milano, Roma, Venezia, Torino, Reggio Emilia, Novate Milanese, Cremona e Pavia. Attualmente vive e lavora a Milano, dove affianca la sua attività artistica all’insegnamento dell’arte.

Il cencio del palio avrà per la prima volta una doppia narrazione visiva. Ci saranno dunque due opere “gemelle”. La Resurrezione di Lazzaro nella versione con lo sfondo scuro è destinata a rimanere a San Miniato, rappresenta il peso dell’ombra e della memoria, il momento in cui Lazzaro è ancora imprigionato tra due stati dell’essere. "L’opera con lo sfondo chiaro, invece, diventa simbolo della trasformazione, con l’anima che rientra nel corpo, portando il suo messaggio di rinascita in vari luoghi, quasi fosse essa stessa in viaggio- spiega l’artista Stefany Savino. Questa doppia opera, nel suo essere radicata in un luogo e al tempo stesso itinerante – continua - diventa un simbolo del dialogo che oggi manca tra le persone. In un’epoca in cui si tende a rimanere chiusi nelle proprie convinzioni, la resurrezione di San Lazzaro ci ricorda l’importanza del confronto".

Domenica, il giorno del palio – spiega fra’ Gianluigi Poiré, parroco della parrocchia che organizza la manifestazione da 42 edizioni – sarà con noi il vescovo di San Miniato iovanni Paccosi alla celebrazione delle 11. In quell’occasione ci sarà la benedizione del cencio e la sua consegna alle contrade".

I giochi del palio si svolgeranno in paese a partire dal pomeriggio di sabato e avranno la sua apoteosi con la sfilata in costume dei figuranti del palio per le vie del paese, a cui parteciperanno gli sbandieratori e musici della contrada di San Pierino, domenica partire dalle ore 14,30. Poi i giochi e l’assegnazione del palio conteso tra le contrade del Poggio e del Piano.