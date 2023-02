"Il nuovo stradario per le iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e Primarie"

PONTEDERA

"Una progressiva ridistribuzione nelle scuole. In particolare per quelle dell’Infanzia e per le Primarie perché per le Secondarie il criterio della residenza e della suddivisione per strade è meno rilevante. Anche nelle linee guida del ministero la scelta delle Secondarie è più libera". L’assessore all’Istruzione del Comune di Pontedera, Francesco Mori, parla del nuovo stradario redatto e pubblicato sul sito di Palazzo Stefanelli dopo l’inaugurazione del Polo Carlesi e, la prossima apertura della nuova Primaria De Gasperi nello stesso plesso e il trasferimento, avvenuto due anni fa, della Infanzia Corridoni in via dell’Olmo vicino allo Scolmatore.

"Lo stradario tiene conto del riassetto e ricollocazione delle sedi scolastiche in città – spiega Mori – lo scopo è quello di accompagnare una suddivisione che sia la più razionale e ragionevole possibile per zonizzazione che diventa importante per l’Infanzia e la Primaria. Il nuovo stradario va a sostituire progressivamente il vecchio schema di zonizzazione. Si pensi alla Primaria Saffi e alla Curtatone e anche all’Infanzia di via Corridoni. La nuova dislocazione apre la possibilità di iscrizioni da zone diverse. Per la Corridoni, ad esempio, anche da tutta l’area Villaggi. Lo stesso vale per la Saffi. Abbiamo lavorato sulla sovrapposizione delle pertinenze e delle competenze".

"E’ un percorso che prende avvio e che chiaramente traccia una strada in funzione dello sviluppo della città che tenga conto anche dei servizi scolastici – conclude l’assessore Mori – I timori che avevamo di decentramento e spostamento delle sedi scolastiche si sono dimostrati infondati. L’Infanzia di via dell’Olmo continua a vedere numeri in crescita, evidentemente la qualità dell’offerta formativa e degli spazi paga. La nuova De Gasperi al Polo Carlesi è la nuova scommessa da settembre. Il Polo Carlesi, con la Curtatone e la Saffi conferma un suo percorso di crescita. La Gandhi e la Pacinotti confermano i numeri degli scorsi anni. Sono tre istituti complementari fra loro e riescono a dare le risposte alle esigente e dei bisogni formativi". L’assessore conclude specificando, in merito al sovrannumero delle domande alla Curtatone, che "nessuno rimane fuori dalle scuole Secondarie cittadine". "Chi è di Pontedera e ha espresso la seconda scelta nella domanda di iscrizione – conclude Mori – trova posto nel secondo istituto scelto".

gabriele nuti