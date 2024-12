Il Museo della scrittura al freddo e al gelo: "Amministrazione incapace di gestire le strutture"

Fra le cose che l’amministrazione non cura, secondo il Gruppo Misto c’è il Museo della Scrittura, che richiama scolaresche da tutta la Toscana ma che, "da alcune settimane, ha il riscaldamento che non funziona". "Ci si limita ad avvertire i fruitori (bambini che pagano il biglietto!) che la temperatura interna è di circa 15 gradi – attacca Manola Guazzini –. Ma oltre a questo seppur grave disagio, per “fortuna” temporaneo per le scolaresche, ci chiediamo se siano queste le condizioni nelle quali devono lavorare le operatrici. Si tireranno fuori le solite scuse: l’intervento è programmato, a breve sarà ripristinato l’impianto di riscaldamento. Ma quando si governa o siamo in grado di programmare e monitorare gli interventi o bisogna avere il coraggio di prendere delle decisioni e, se necessario, chiudere una struttura che non garantisce le condizioni minime di fruizione".