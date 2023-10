Il mercato della fiera lascia viale Italia. "L’hanno chiesto gli ambulanti"

PONTEDERA

Addio ai banchi del mercato della fiera in viale Italia, nel cuore di Fuori del Ponte. Da quest’anno i due mercati della Fiera di San Luca, in programma giovedì 26 e domenica 29 ottobre per tutto il giorno, si trasferiscono in piazza del mercato. A spiegare questa decisione è Claudio Del Sarto di Anva Confesercenti Provincia di Pisa. "Sono stati gli stessi operatori del mercato della Fiera di San Luca che operavano in viale Italia ad avviare una raccolta firme – spiega Del Sarto –. Questa raccolta ha portato le firme sul tavolo dell’amministrazione comunale e delle associazioni di categoria. Ci tengo a sottolineare che noi non abbiamo avuta alcuna esitazione a dare il nostro ‘ok’, rispetto ad altri che comunque poi si sono convinti successivamente. Soprattutto da quando si opera su una fila sola, avevamo già visto che su viale Italia i banchi si sono nettamente ridotti. E oltretutto in diversi non riuscivano a lavorare su questo mercato "quasi chilometrico" (dall’inizio di viale Italia vicino al ponte Napoleonico fino ad oltre il Teatro Era, ndr), le persone non arrivavano fino in fondo eccetera". Da qui la decisione degli operatori dei mercati della fiera di traslocare in piazza del mercato, proprio dove viene organizzato settimanalmente il mercato del venerdì oltre ai mercati straordinari, il prossimo di questi in programma proprio domenica prossima 22 ottobre, giorno del fierone. "Andando in piazza del mercato si spera di preservare e far sopravvivere questi operatori che da decenni operavano in questi mercati fieristici" l’augurio di Del Sarto.

"In più avevamo chiesto all’amministrazione di fare un minimo di promozione e vedo che qualcosa si è mosso, ringrazio il vicesindaco Alessandro Puccinelli per l’interessamento e per la promozione, nella speranza di preservare questo mercato". Il luna park invece andrà avanti regolare fino a domenica 29 ottobre.

l.b.