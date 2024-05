Il mercatino fa trent’anni, edizione speciale. Una targa a tutti gli espositori dell’evento

Un’attrazione turistica che compie trent’anni e porta centinaia di visitatori in città. E’ il mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato del centro storico. Che torna domenica prossima organizzato da Fondazione San Miniato Promozione con la collaborazione dell’amministrazione comunale. Per tutta la giornata (dalle 9 alle 19) sarà possibile trovare oggetti di antiquariato, vintage, usati e di piccolo artigianato al mensile appuntamento in centro storico; tra mobili, decoupage, oggettistica, collezionismo, curiosità, opere d’ingegno, ce ne sarà per tutti i gusti e per tutte le passioni. Gli spazi che ospiteranno questi tesori sono in Piazza della Repubblica, Piazza Dante Alighieri, Loggiati di San Domenico, Corso Garibaldi, alcuni degli angoli più belli e di rilevanza storica della Città della Rocca federiciana e del tartufo bianco pregiato.

Piazza della Repubblica-del Seminario ha preso il posto di Piazza del Popolo, visto che nell’area in questione c’è il cantiere di riqualificazione della piazza stessa. Quella di domenica sarà un’edizione speciale, perché San Miniato Promozione intende celebrare il trentesimo anniversario dalla nascita di questo di mercatino che è stato nuovamente valorizzato dopo un periodo di declino. Nell’occasione sotto i chiostri di San Domenico ci sarà un momento ufficiale per ricordare la nascita di questa manifestazione e quindi verrà consegnato un riconoscimento a tutti gli espositori che si presenteranno sotto i chiostri alle 12, da parte del sindaco di San Miniato Simone Giglioli e del presidente di Fondazione Smp (e in collaborazione con la Pro Loco) Marzio Gabbanini. Poi il via agli acquisti.